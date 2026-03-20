Feuer im Restaurant eines Golfclubs: Der Dachstuhl steht in Flammen, die Straße davor muss lange gesperrt werden. Warum trotzdem niemand verletzt wird.

Starzach (dpa/lsw) - Ein Feuer im Dach des Restaurants eines Golfclubs im Kreis Tübingen hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei jedoch niemand, da zu der Zeit in dem Gebäude in Starzach kein Betrieb gewesen sei.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro. Während der Löscharbeiten war die angrenzende Landstraße mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar.