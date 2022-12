Bahlingen am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Auf eine mittlere sechsstellige Summe schätzt die Polizei den Schaden nach einem Brand einer ehemaligen Gaststätte in Bahlingen am Kaiserstuhl(Landkreis Emmendingen). Durch das Feuer am frühen Samstagmorgen stürzten der Dachstuhl und das erste Obergeschoss des leerstehenden Hauses ein. Fünf Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

