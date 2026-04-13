Grischa Prömel kehrt nach der Saison in seine Heimatstadt zurück. Eine Bestätigung der Clubs steht noch aus. In den kommenden Wochen geht's für beide noch um die Königsklasse.

Sinsheim/ Stuttgart (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Grischa Prömel wechselt im Sommer innerhalb der Fußball-Bundesliga von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfB Stuttgart. Entsprechende Medienberichte decken sich mit dpa-Informationen. Der «Kicker» und die «Bild»-Zeitung hatten berichtet, dass der 31-Jährige bei den Schwaben bereits einen Vertrag unterschrieben habe. Eine offizielle Bestätigung des Transfers durch die beiden Clubs steht noch aus.

Prömels Vertrag bei der TSG läuft nach dieser Saison aus. Der gebürtige Stuttgarter hatte einen Großteil der vergangenen Spielzeit wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, sich danach aber wieder zu einem Leistungsträger der Hoffenheimer aufgeschwungen.

Sowohl der VfB als auch die TSG kämpfen im Saisonendspurt noch um den Einzug in die Champions League. Am 2. Mai stehen sie sich im direkten Duell in Sinsheim gegenüber.