Mittelfeldspieler Julian Justvan wird von Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim bis zum Saisonende an Aufsteiger SV Darmstadt 98 verliehen. Dies teilten beide Vereine am Freitag mit. Der 25 Jahre alte Justvan war im vergangenen Sommer vom SC Paderborn zur TSG gewechselt und hat bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2027. In Hoffenheim kam Justvan in der Hinserie kaum zu Spielanteilen.

Sinsheim/Darmstadt (dpa) - «Wie im positiven Sinne unorthodox er seine Positionen ausfüllt, wissen wir aus seiner Zeit in Paderborn: Dort war er für uns stets der am unangenehmsten zu analysierende Spieler», sagte Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht. Die Darmstädter haben erst zehn Punkte und sind derzeit Tabellenletzter.

