Die TSG Hoffenheim hat die große Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das Duell mit dem VfB Stuttgart könnte vorentscheidend sein.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim geht das Landesduell mit dem VfB Stuttgart mit Vorfreude und Selbstvertrauen an. Es sei eine «Top-Ausgangssituation für ein sehr, sehr spannendes Duell», sagte TSG-Trainer Christian Ilzer vor dem Heimspiel am 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Jetzt geht es einfach final um die Preise am Ende der Saison.»

Die Partie könnte vorentscheidend im Rennen um die Champions-League-Qualifikation sein. Die Hoffenheimer sind Tabellenfünfter und punktgleich mit den viertplatzierten Stuttgartern.

«Wir wissen, dass wir Gewinner sind»

Die Teilnahme am Europapokal in der kommenden Saison ist den Hoffenheimern schon nicht mehr zu nehmen. Und es gebe noch einiges zu gewinnen, erklärte Ilzer. «Wir haben über die ganze Saison sehr, sehr klare Ziele verfolgt», sagte der Österreicher und ergänzte: «Wir wissen, dass wir Gewinner sind.» Man wolle sich auch in den abschließenden drei Saisonspielen zu Hause gegen Stuttgart und Werder Bremen sowie bei Borussia Mönchengladbach auf das Wesentliche konzentrieren.

Ilzer untermauerte seine Gedanken metaphorisch: «Man kann sich vorstellen, dass wir in einem schönen Cadillac sitzen, im Cockpit. Vor uns eine kurvenreiche Straße, in weiter Entfernung am Horizont ein schöner großer Berg mit Champions-League-Aura. Am Beifahrersitz läutet und blinkt permanent ein Handy auf mit Nachrichten von Mbappé, von Haaland, von der UEFA Champions League», sagte Ilzer und fügte an: «Wenn wir es nur wagen, das Handy zu nehmen oder auf das Handy zu schauen, dann sind wir in diesem Moment verletzlich. Dann laufen wir Gefahr, einen Unfall zu bauen.»

Ilzer muss auf Hranac und Prömel verzichten

Im Duell mit dem VfB muss Ilzer auf Verteidiger Robin Hranac und Mittelfeldspieler Grischa Prömel verzichten. Beide fehlen nach ihrer jeweils fünften Gelben Karte in dieser Saison gesperrt.