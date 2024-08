Die TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Ihlas Bebou und Tom Bischof verzichten. Bischof fällt für das Pokalspiel aus, bei Bebou gibt es noch Einsatzchancen.

Zuzenhausen (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim muss zunächst auf Ihlas Bebou verzichten. Der Stürmer hatte sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den FC Fulham am vergangenen Samstag eine Kapselreizung im Knie zugezogen. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Wie lange der 30-Jährige ausfällt, ist nicht bekannt.

Auch Tom Bischof wird in den kommenden Tagen kürzertreten. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler laboriert an einer Kapsel-Band-Verletzung und wird definitiv für das DFB-Pokal-Spiel bei den Würzburger Kickers am Freitagabend nicht zur Verfügung stehen.