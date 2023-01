Zuzenhausen/Berlin (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim ist im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres beim Tabellenfünften 1. FC Union Berlin gefordert. Das Team um Kapitän und Torhüter Oliver Baumann kann heute auch auf Neuzugang Kasper Dolberg setzen: Der dänische WM-Stürmer spielte zuletzt für den FC Sevilla und kam kurz nach Jahresbeginn. Als Elfter liegen die Kraichgauer nach einer Negativserie vor der WM in Katar deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ursprünglich peilte die TSG die Europacup-Teilnahme an, hat in der Winterpause aber auch noch Toptalent Georginio Rutter an Leeds United verloren.

