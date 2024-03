Leverkusen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim tritt als Außenseiter an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim noch ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen an. Dennoch hofft Trainer Pellegrino Matarazzo auf ein «Ausrufezeichen» seiner Mannschaft. Der Tabellenachte kann nach sechs Wochen Verletzungspause wieder auf Mittelfeldspieler Grischa Prömel zurückgreifen und hofft auf weitere Tore von Maximilian Beier. Der 21 Jahre alte Stürmer war erstmals in die Nationalmannschaft berufen worden, kam aber in Frankreich und gegen die Niederlande nicht zum Einsatz.

