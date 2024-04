Mainz/Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim will nach dem Sieg gegen Rivale FC Augsburg weitere Punkte für eine Teilnahme im Europapokal-Wettbewerb sammeln. Das Team von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am 29. Spieltag bei Abstiegskandidat FSV Mainz 05. Mit 36 Punkten kämpfen die Kraichgauer mit Augsburg und dem SC Freiburg derzeit um den siebten Platz, der zu einer Teilnahme in der Conference League berechtigen könnte. Matarazzo kann wieder mit Innenverteidiger Ozan Kabak planen. Stanley Nsoki droht wegen einer Hüftverletzung auszufallen.

Bundesliga-Tabelle

Bundesliga-Spielplan