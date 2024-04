Bei der TSG 1899 Hoffenheim hoffen sie noch darauf, sich für den Europapokal zu qualifizieren. Trainer Matarazzo ist vor dem Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Augsburg zuversichtlich.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Pellegrino Matarazzo will mit seiner TSG 1899 Hoffenheim in den restlichen sieben Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga das Bestmögliche herausholen. «Wir sind voll auf den Endspurt fokussiert. Das Maximale schaffen heißt, auch in der nächsten Saison international zu spielen», sagte der TSG-Coach am Freitag vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg. Die Fuggerstädter liegen als Tabellensiebter lediglich drei Punkte vor der TSG, die Neunter ist.

Um den Europapokal-Plätzen näherzukommen, hilft den Kraichgauern ein Heimsieg gegen den direkten Kontrahenten. Matarazzo geht davon aus, dass dieser auch gelingt. «Weil uns die Stärken der Augsburger bewusst sind und wir dagegenhalten. Dann werden uns unsere eigenen Stärken zum Sieg führen», sagte der 46-Jährige. «Wir wollen wieder Herz zeigen und alles, was in uns steckt, auf den Platz bringen.»

Personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Mergim Berisha und Marco John (beide Kreuzbandriss) stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. John Anthony Brooks kehrt nach abgelaufener Sperre zurück und könnte für Tim Drexler in die Abwehrreihe zurückkehren. «Es tut gut, die komplette Truppe im Training zu haben», sagte Matarazzo.

Besondere Unterstützung erhoffen sich die Kraichgauer durch einen sogenannten Familienspieltag mit diversen Events. Bisher wurden 30 000 Karten abgesetzt. «Ich freue mich darauf, dass das Stadion voll wird. Alle Familien dürfen sich auf einen schönen Tag freuen. Besonders freue ich mich auf die vielen Kinder», sagte Matarazzo, dessen Club nicht gerade als Zuschauermagnet gilt. In der Bundesliga ist kein Stadion geringer ausgelastet als das in Sinsheim. Lediglich vier von 13 Heimspielen in dieser Saison waren ausverkauft.

