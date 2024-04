Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim will den Negativtrend in der Fußball-Bundesliga stoppen und mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach noch einmal in den Kampf um einen internationalen Startplatz eingreifen. Nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen fordert TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine deutliche Steigerung von seiner Mannschaft. Verzichten muss der 46-Jährige auf die verletzten Dennis Geiger und Stanley Nsoki. Stürmer Andrej Kramaric steht vor einem besonderen Jubiläum. Der Kroate absolviert sein 250. Bundesligaspiel für die TSG.

