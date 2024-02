Seit 2023 gehört Umut Tohumcu zum Profikader der TSG Hoffenheim. Der Fußball-Bundesligist plant langfristig mit dem Top-Talent.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit U20-Nationalspieler Umut Tohumcu vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers galt bis Sommer 2026. «Er ist ein Spieler mit enormem Potenzial, der in den vergangenen Monaten in der Bundesliga bereits bemerkenswerte Leistungen gezeigt hat», sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen am Freitag.

Tohumcu, der alle Nachwuchsteams der Kraichgauer durchlaufen hat, zählt seit Anfang 2023 zum Profikader der TSG. In der Bundesliga kam er bisher 18 Mal zum Einsatz, zudem bestritt Tohumcu zwei DFB-Pokal-Spiele. «Umut kann perspektivisch eine zentrale Rolle in unserem Team einnehmen und steht vor einer großartigen Zukunft, wenn er genauso unnachgiebig weiterarbeitet wie bisher», sagte Rosen über das Top-Talent.

