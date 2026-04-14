Der türkische Nationalspieler Ozan Kabak und die TSG 1899 einigen sich auf eine Vertragsverlängerung.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim und Ozan Kabak werden auch künftig zusammenarbeiten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde der nach dieser Saison auslaufende Vertrag des Abwehrspielers langfristig verlängert. Über die genaue Gültigkeit des neuen Arbeitspapieres machten die Kraichgauer keine Angaben.

«Es freut mich ungemein, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote bewusst für unseren Weg bei der TSG Hoffenheim entschieden hat. Das ist ein starkes Signal», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

WM-Ticket mit der Türkei

Kabak hatte sich nach einer schweren Knieverletzung in den letzten Monaten ins Team zurückgekämpft und zuletzt auch mit der türkischen Nationalmannschaft eines der letzten WM-Tickets in den Playoffs geholt. «Ich sehe die sportliche Perspektive, gemeinsam weiter zu wachsen», sagte der 26-Jährige.

Er war im Sommer 2022 vom FC Schalke 04 zur TSG gewechselt und absolvierte bislang 84 Pflichtspiele. Im Sommer 2024 erlitt Kabak einen Kreuzbandriss und feierte in dieser Saison sein Comeback. In bisher 21 Pflichtspielen stand er auf dem Platz.