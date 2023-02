Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hofft in der Fußball-Bundesliga auf das Ende der Serie von zehn sieglosen Spielen. Das Team des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo tritt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim Tabellennachbarn FC Augsburg an. Matarazzos Debüt war beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag schiefgegangen. Die Kraichgauer kämpfen überraschend gegen den Abstieg. Der frühere Chefcoach des VfB Stuttgart kann in Augsburg auf die zuletzt verletzten Routiniers Kevin Vogt und Pavel Kaderabek setzen.

