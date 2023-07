Nach einer enttäuschenden Saison steht ein Umbruch bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Der Kader ist aber noch lange nicht komplett.

Zuzenhausen (dpa) - Ohne Stürmerstar Andrej Kramaric und Rückkehrer Florian Grillitsch ist die TSG 1899 Hoffenheim in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Duo gehörte am Sonntag zu jenen neun Nationalspielern, die bei der öffentlichen Übungseinheit in Zuzenhausen noch fehlten. «Spätestens am ersten Tag des Trainingslagers sind sie dabei», sagte Trainer Pellegrino Matarazzo.

Vor 600 Fans präsentierte sich hingegen erstmals Neuzugang Julian Justvan vom SC Paderborn. Der österreichische Nationalspieler Grillitsch war nach einem Jahr bei Ajax Amsterdam in den Kraichgau zurückgekehrt und soll das TSG-Team als Führungspersönlichkeit stärken. «Wir wollen es besser machen», sagte Torhüter und Kapitän Oliver Baumann nach der enttäuschenden vergangenen Saison mit dem unerwarteten Abstiegskampf.

Sportchef Alexander Rosen, der vergangene Woche auch zum Geschäftsführer befördert worden war, verwies auf die neun Abgänge - darunter Christoph Baumgartner zu RB Leipzig - und sagte: «Daran sieht man schon mal, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht bekommen wird.»

Die Hoffenheimer haben ihr erstes Punktspiel am 19. oder 20. August gegen den badischen Rivalen SC Freiburg. Vom 15. bis 22. Juli steht ein Trainingslager in Kitzbühel an.

