Die TSG 1899 Hoffenheim präsentiert sich in ihrem Testspiel im Trainingslager fehleranfällig. Nun droht auch noch Linksverteidiger Jurasek nach seiner Verletzung lange auszufallen.

St. Johann/Tirol (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich im Testspiel von Norwich City 2:2 (2:0) getrennt. Die Tore für die Kraichgauer erzielten im österreichischen St. Johann in Tirol Ilhas Bebou (20. Minute) und Marius Bülter (25.). Jonathan Rowe (52.) und Brad Hills (66.) glichen für den englischen Zweitligisten aus.

Sorgen um Jurasek

Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von David Jurasek. Der tschechische Nationalspieler und EM-Teilnehmer war nach einem Kopfballduell unglücklich auf den linken Arm gefallen, musste lange behandelt und später mit einer Trage vom Platz getragen werden. Das Spiel war mehrere Minuten unterbrochen. Am Abend teilte die TSG mit: «David Jurasek hat sich beim Spiel gegen Norwich vermutlich eine Fraktur im linken Unterarm zugezogen und befindet sich aktuell zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus.»

«Unsere Gedanken sind bei David. Ich hoffe, er kommt schnell wieder zurück», sagte Grischa Prömel auf «Sky». Jurasek wurde noch während des Spiels ins Krankenhaus gebracht. Auch Umut Tohumcu musste kurz vor dem Ende mit einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden.

Hoffenheim befindet sich aktuell noch bis zum Wochenende im Trainingslager in Kitzbühel in den österreichischen Alpen. Auf der Rückreise zurück nach Sinsheim absolviert die TSG am Samstag (13.30 Uhr) in Kufstein noch ein Testspiel gegen Ipswich Town.