Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss einen Ausfall von Stürmer Munas Dabbur befürchten. Der Angreifer verletzte sich beim 0:2 gegen den FC Bayern am Samstag erneut an der Schulter, wie Chefcoach André Breitenreiter nach der Partie sagte. «Wir müssen sehen, ob er längerfristig ausfällt. Er war schon angeschlagen, aber wollte unbedingt dabei sein», sagte Breitenreiter. Der 30 Jahre alte Dabbur war zuletzt stark in Form und spielte meist neben Georginio Rutter, weil Vize-Weltmeister Andrej Kramaric verletzungsbedingt zwei Spiele fehlte. Kramaric feierte am Samstag mit einer Einwechslung sein Comeback.

Sinsheim (dpa) - Spielerprofil Dabbur