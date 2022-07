Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim bleibt in der Saisonvorbereitung ungeschlagen. Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich trennten sich die Kraichgauer am Samstag in Kitzbühel vom italienischen Erstligisten US Salernitana 2:2 (2:2). Andrej Kramaric in der 8. Minute und Georginio Rutter (37.) erzielten die Tore für Hoffenheim. Julian Kristoffersen (16.) und Michele Cavion (38.) trafen für den Serie-A-Club.

Kitzbühel (dpa) - TSG-Torwart Oliver Baumann parierte nach gut einer halben Stunde einen Foulelfmeter von Kristoffersen und bewahrte sein Team damit vor einer Niederlage. „Es war ein intensiver Test. Wir wollen uns verbessern, da sind solche Gegner wie Salernitana wichtig, um gefordert zu werden. Die Beine waren nach den Trainingseinheiten natürlich müde. Wenn wir frisch sind, wird uns das ein oder andere noch besser gelingen“, bilanzierte Hoffenheims Trainer André Breitenreiter.

