Mittelfeldtalent Luka Hyryläinen soll beim SSV Ulm in der 2. Fußball-Bundesliga Spielpraxis sammeln. Zuvor hatte der Finne seinen Vertrag in Hoffenheim vorzeitig verlängert.

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Luka Hyryläinen für die kommende Saison an Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 verliehen. Wie die Kraichgauer am Mittwoch mitteilten, hatte das 19 Jahre alte Nachwuchstalent zuvor seinen Kontrakt bei der TSG vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. In Ulm soll der Mittelfeldspieler den nächsten Schritt machen.

Der finnische U21-Nationalspieler hatte sich in der abgelaufenen Saison in der Hoffenheimer U23 etabliert. «Für seine weitere Entwicklung ist es sinnvoll, dass Luka Einsatzzeiten auf noch hohem Niveau sammelt. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder sehr gute Erfahrungen mit derartigen Leihen gemacht und sind zuversichtlich, dass sich dieser Schritt sowohl für Luka als auch für die TSG auszahlen wird», sagte Bastian Huber, Technischer Direktor bei der TSG.

