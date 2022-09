Die TSG 1899 Hoffenheim leiht Defensivspieler Melayro Bogarde bis zum Saisonende an den niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle aus. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag weiter mitteilte, läuft der Vertrag des 20 Jahre alten niederländischen U21-Nationalspielers bis zum Sommer 2024.

Zuzenhausen (dpa) - Bogarde war 2018 von Feyenoord Rotterdam in die U17 der Kraichgauer gewechselt. Sein Profidebüt feierte er in der Rückrunde der Saison 2019/2020 gegen den 1. FSV Mainz 05. Insgesamt spielte Bogarde für Hoffenheim elfmal in der Bundesliga und hatte zwei Einsätze im DFB-Pokal und vier in Europa-League-Partien. In der vergangenen Spielzeit war er an den niederländischen Erstligisten FC Groningen verliehen worden.

