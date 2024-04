Gegen Augsburg musste er angeschlagen raus, jetzt ist er wieder fit: Ozan Kabak steht der TSG in der Bundesliga wieder zur Verfügung. Coach Matarazzo erwartet in Mainz eine große Aufgabe.

Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim kann am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder mit Innenverteidiger Ozan Kabak planen. Der 24 Jahre alte Defensivspieler ist nach einer Oberschenkelverletzung aus dem Augsburg-Spiel wieder fit, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag sagte. Die Kraichgauer treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Abstiegskandidat FSV Mainz 05 an und wollen weitere Punkte für den Kampf um die Europapokal-Plätze sammeln. Abwehrspieler Stanley Nsoki droht wegen Hüftproblemen auszufallen.

Matarazzo warnte vor dem Gegner, der im Abstiegskampf derzeit eifrig Punkte sammelt. «Sie haben zu alter Stärke zurückgefunden. Das ganze Umfeld ist emotionalisiert. Das ist das, was auf uns zukommt. Ich glaube schon, dass sie den Schritt zu ihren Wurzeln gefunden haben», sagte der 46-Jährige. Im Hinspiel kam die TSG vor eigenem Publikum nicht über ein 1:1 hinaus.

