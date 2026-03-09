Hoffenheim hat den ersten Neuen für die kommende Saison verpflichtet. Alessandro Vogt ist 21 Jahre alt. Damit geht die TSG weiter den Weg, talentierte Spieler frühzeitig an den Club zu binden.

Zuzenhausen (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet Alessandro Vogt. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer wechselt im Sommer vom Schweizer Super-League-Club FC St. Gallen zu den Kraichgauern, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

«Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr. Das hat er in dieser Saison in der Schweizer Super League eindrucksvoll bewiesen. Wir sind überzeugt, dass Alessandro den nächsten Schritt bei uns gehen kann und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit», sagt der Hoffenheimer Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.





Der gebürtige Schweizer Vogt ist gehört seit Sommer 2025 zum Profikader von St. Gallen. In der laufenden Super-League-Saison erzielte der Rechtsfuß bisher in 32 Pflichtspielen 16 Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor. Für die U21 der Schweiz absolvierte Vogt bislang sechs Länderspiele.