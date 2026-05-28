Die TSG Hoffenheim holt einen Nachwuchsnationalstürmer aus Österreich. Was der Club mit ihm vorhat.

Zuzenhausne (dpa/lsw) - Die TSG Hoffenheim hat das österreichische Offensivtalent Konstantin Aleksa unter Vertrag genommen. Der 19 Jahre alte Nachwuchs-Nationalspieler kommt vom Erstligisten FK Austria Wien. «In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln», sagte Frank Kramer, Direktor Sport des nordbadischen Fußball-Bundesligisten in einer Clubmitteilung.