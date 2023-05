Wolfsburg (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim darf am drittletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den vorzeitigen Klassenerhalt hoffen. Dafür müsste die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg gewinnen und die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf müssten Punkte liegen lassen. Die Kraichgauer haben derzeit vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem VfB Stuttgart. In Wolfsburg muss Matarazzo auf die verletzten Kevin Vogt und Pavel Kaderabek sowie auf Stanley Nsoki (Rot-Sperre) verzichten.

