Sinsheim (dpa/lsw) - Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen hofft die TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Köln auf eine Wende. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 21. Spieltages in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. Die Kraichgauer haben von den vergangenen elf Partien nur eine gewonnen. Zu seinem einjährigen Dienstjubiläum in Hoffenheim muss Matarazzo auf den gesperrten Abwehrspieler John Anthony Brooks verzichten. Der tschechische Neuzugang David Jurasek könnte sein Debüt im TSG-Trikot geben.

