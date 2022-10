Das badische-schwäbische Duell in der Fußball-Bundesliga zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart findet dienstags am 24. Januar statt. Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 17 bis 19 durch die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag. Einen Tag später empfängt der SC Freiburg Eintracht Frankfurt (beide 20.30 Uhr). Die beiden folgenden Partien an den Spieltagen 18 und 19 trägt der Europa-League-Teilnehmer aus dem Breisgau jeweils samstags aus. Zum Rückrundenauftakt am 28. Januar kommt der FC Augsburg nach Freiburg, eine Woche später spielt der Sport-Club bei Vizemeister Borussia Dortmund (jeweils 15.30 Uhr).

Frankfurt/Main (dpa/lsw) - Der VfB tritt am 18. Spieltag freitags (27. Januar/20.30 Uhr) beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig an und empfängt danach sonntags (5. Februar/15.30 Uhr) Aufsteiger Werder Bremen. Hoffenheim spielt zunächst samstags (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach und gastiert genau eine Woche später beim VfL Bochum (15.30 Uhr).

DFL-Mitteilung