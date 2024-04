Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim will mit einem Sieg gegen den FC Augsburg ihre Chancen auf das internationale Geschäft wahren. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo spielt an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den direkten Konkurrenten, der als Tabellensiebter drei Punkte mehr hat. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Mergim Berisha und Marco John stehen den Kraichgauern alle Spieler zur Verfügung. John Anthony Brooks kehrt nach abgelaufener Sperre zurück und könnte für Tim Drexler in die Abwehr zurückkehren.

