Albian Hajdari ist einer jener Neuzugänge, die bei der TSG Hoffenheim voll eingeschlagen haben. Daraus haben die Kraichgauer die Konsequenzen gezogen.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Abwehrspieler Albian Hajdari langfristig verlängert. Der 22 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo war vergangenen Sommer vom Schweizer Erstligisten FC Lugano zum nordbadischen Fußball-Bundesligisten gekommen und entwickelte sich schnell zu einem Leistungsträger. Zur Vertragsdauer machten die Kraichgauer keine Angaben.

Verlängert auch Avdullahu?

«Mit erst 22 Jahren verfügt er weiterhin über großes Entwicklungspotenzial. Sein starker linker Fuß, seine Flexibilität im Defensivbereich sowie seine überragende Mentalität zeichnen ihn aus», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Nach «Kicker»-Angaben steht auch Hajdaris Landsmann Leon Avdullahu, der im Mittelfeld eine herausragende Saison spielt, vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bei der TSG.