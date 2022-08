Ein Feuer auf einem Hofgut in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) hat in der Nacht auf Donnerstag einen hohen Sachschaden verursacht. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher ohne die Angabe zu präzisieren. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Flammen griffen von einem Wohngebäude auf Lagerhallen mit Stroh über. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten in den Morgenstunden noch an.

Neckargemünd (dpa/lsw) - Pressemitteilung