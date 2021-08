Regenunterbrechung in Jockgrim. Die 12. Hoepfner Open gehen in die Verlängerung, das Endspiel der Damen und das Endspiel der Herren wurden verschoben. Eine Zeit lang ging gar nichts gestern auf der Anlage. Die trocknete bis zum frühen Abend ab, aber da hatten die Zuschauer sich längst auf den Heimweg gemacht. Bei den Herren 30 gewann überraschend Florian Gehrlein vom TC Neupotz, er ließ zwei Lokalmatadoren hinter sich. Mit 3:6, 7:5, 11:9 setze er sich im Finale gegen den an eins gesetzten Jan Raabe (TC Jockgrim) durch, der schon in den vorausgegangenen Matches immer den Champions-Tiebreak spielen musste. Im Halbfinale hatte Gehrlein den an zwei gesetzten Dominik Bischoff (Jockgrim) ausgeschaltet.

Das Herren-Endspiel zwischen Valentin Lösch (Neupotz) und dem 14 Jahre älteren Georg Wild (SW Bad Dürkheim) beginnt am Montag um 17 Uhr. Um 18 Uhr beginnt das Endspiel der Damen mit Hannah Mühlheußer (Jockgrim) und Johanna Schüler (BASF TC Ludwigshafen).