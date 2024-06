Wangen (dpa) - Die Hochwasserlage in Wangen im Allgäu entspannt sich. Der Wasserstand an der Argen gehe zurück, teilte die Kommune am Samstag mit. Die Schutzmaßnahmen blieben aber vorsorglich aufrechterhalten. Rathauschef Michael Lang (parteilos) erklärte auf Instagram, eine Hochwassernacht liege hinter der Kommune. Die Lage werde sich weiter stabilisieren und der Argenpegel gehe zurück. Er liege nun bei 2,13 Meter nach 2,90 Meter in der Nacht. Die Feuerwehr sei über Nacht bis zum Mittag zu über 170 Einsatzorten ausgerückt.

