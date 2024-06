Gschwend (dpa) - Nach heftigen Regenfällen ist es im Ostalbkreis in Baden-Württemberg am Sonntagabend zu Hochwassereinsätzen gekommen. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. In der Gemeinde Gschwend und südlich davon war die Lage angespannt. «Wir nehmen einen Anruf nach dem anderen an», sagte der Sprecher mit Blick auf das Einsatzgeschehen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Abend in der Region vor Gewitter und Starkregen.