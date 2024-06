Von den Hochwasserschäden in Süddeutschland sind auch Sportvereine betroffen. Der DOSB richtet nun ein Spendenkonto ein und stellt 100.000 Euro als Grundstock zur Verfügung.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will von den Hochwasserschäden betroffene Sportvereine unterstützen und stellt dafür einen Grundstock von 100.000 Euro zur Verfügung. Dieses Geld bietet dies Basis für ein Spendenkonto. «Mit Sorge und Mitgefühl erleben wir die aktuelle Notsituation, in der sich viele Menschen im Süden des Landes aufgrund des Hochwassers derzeit befinden», sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Mittwoch und rief die Mitgliederorganisationen sowie Dritte zu Spenden auf.

«Von der Zerstörung durch die Wassermassen sind auch Sportvereine massiv betroffen. Als Dachverband des Sports bereiten wir hier für die Zeit des Wiederaufbaus schnelle, unbürokratische und solidarische Hilfe vor und stehen den Vereinen zur Seite», sagte Weikert. Der DOSB will sich mit den Landessportbünden der betroffenen Regionen austauschen, um die Mittel zu verteilen.

