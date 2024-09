In den Umfragen hatte die AfD in Thüringen seit langem klar die Nase vorn. Die ersten Zahlen am Wahlabend bestätigen das.

Erfurt (dpa) - Die AfD ist bei der Landtagswahl in Thüringen nach einer ersten Hochrechnung der ARD stärkste Kraft geworden. Mit deutlichem Abstand dahinter auf Platz zwei liegt die CDU. Das BSW landet aus dem Stand heraus auf dem dritten Platz.