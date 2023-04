Bei einem Brand in einem Hochhaus in Freiburg im Breisgau sind drei Menschen aus der betroffenen Wohnung gerettet worden. Sie hatten versucht, das am Dienstag ausgebrochene Feuer selbst zu löschen und standen im dichten Rauch, als die Einsatzkräfte eintrafen, wie die Feuerwehr mitteilte. Diese konnten die Flammen in den Räumen im vierten Obergeschoss schnell löschen. Nach 90 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen.

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Das Feuer hatte den Rauchmelder in der Wohnung ausgelöst. Schwarzer Rauch sei aus dem Gebäude gedrungen, hieß es. Zwei Kinder seien aus der Brandwohnung in dem Haus mit 15 Geschossen geflüchtet.