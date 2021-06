Grenzwertig. Bruno Burk gibt es zu. Er ist der Mannschaftsführer des TC Neupotz in der Herren-50-Oberliga, den Südpfälzern gelang der zweite Rundensieg. 5:4 gegen die SG Simmern/Kisselbach. Am heißen Samstagnachmittag. Ralf Stelzer konnte für einen weiteren Neupotzer Punkt sorgen. Nach dem knapp verlorenen Tiebreak zum 1:1 gab er aber entkräftet auf.

„Es wäre entspannter gewesen“ mit einem Sieg von Stelzer, der den ersten Satz mit 6:3 entschieden hatte. „Dann haben wir zwei Doppel gewonnen, das war letztendlich auch okay“, resümierte Burk, der sein Einzel mit 6:2, 6:1 gegen den nominell gleichstarken Burkhard Born gewann. Auch ein Spieler des Gegners gab auf. Alexander Bär hatte nach 1:6-Rückstand gegen Thorsten Wolz genug. 3:3 stand es nach den Einzeln.

Bär spielte später Doppel und gewann mit seinem Partner gegen Burk/Joachim Lösch mit 7:5, 7:6. Peter Schubert ersetzte Stelzer und gewann mit Wolz glatt. Weil Markus Diehl/Michael Lehmann auch nichts anbrennen ließen, ging der Sieg an die Gastgeber.

„Ein Spiel, das wir gewinnen wollten oder konnten“, sagte Burk. Auch den nächsten Gegner TC Saarwellingen (Samstag, 13.30) hält er für schlagbar: „Wir haben die leichten Gegner zu Beginn.“

Nur Landaus Topspieler punkten

Oberligist SW Landau setzt die Runde nach einem 2:7 beim TZ Sulzbachtal am Samstag in Gensingen fort und erwartet am Sonntag um 10 Uhr die SG Nordsaar. Seine Topspieler holten die Punkte: Gabriel Petit gewann mit 6:4, 7:5, Marlon Vankan mit 6:4, 6:3. Elias Peter erreichte nach einem 1:6 mit einem 6:0 den Matchtiebreak, in dem er mit 7:10 den Kürzeren zog. Auch Julien Motz verlor in der Verlängerung (5:10). Die Doppel waren umkämpft. Petit und Peter gaben sich im Matchtiebreak mit 8:10 geschlagen. Vankan/Can Ayral verloren 5:7, 3:6, Johannes Kuhn/Motz 4:6, 4:6.

Herren 40: SW Landau überlegen

Die Herren 40 von SW Landau haben auch im zweiten Oberligaspiel nichts anbrennen lassen. Frank Bohlender, Alexander Antrett und Christian Witt gewannen die Topspiele in zwei Sätzen, die Mannschaft gewann 7:2 gegen die SG Gensingen/Bingen. Zwei Einzel gingen in den Matchtiebreak: Daniel Müller verlor 5:7, 6:1, 7:10, Michael Seither gewann 1:6, 6:2, 10:3.

Mit Björn Henkel, Patrick Woidy und Tom Weislogel ist der TC Kirrweiler nach dem 9:0 gegen RW Dillingen Gruppenerster. Die Saarländer traten zu fünft an.

Roman Szabo holte mit einem 6:0, 6:3 den Ehrenpunkt für den mit 1:8 gegen den TC Trier in der Verbandsliga unterlegenen TC BW Herxheim.

In der Herren-Pfalzliga schenkte der TC Deidesheim der TSG Godramstein zwei Matches, weil nur fünf Spieler von ihm antraten. Klar mit 9:0 gewann die TSG, jedes Match war nach zwei Sätzen vorbei. Daniel Weiner (6:3, 6:3) und Felix Baum (6:3, 7:6) gewannen die Topspiele.

Damen: Nächster Sieg mit Chlpac und Roesch

Die Damen von SW Landau sind Gruppenerste in der Verbandsliga. Augustina Chlpac und Angelika Roesch gingen auch beim TC Althornbach voraus, Mirella Gellweiler (6:2, 4:6) und Leonie Gellweiler (11:9 im Matchtiebreak) holten die weiteren Punkte zur 4:2-Führung nach den Einzeln. Chlpac/Roesch machten alles klar: 6:0, 6:0 gewannen sie im Doppel. Landau gewann mit 5:4 und ist bereit für das Heimspiel gegen WR Speyer am Sonntag, 10 Uhr.

In der Pfalzliga zog BW Herxheim wieder den Kürzeren, diesmal bei WR Kaiserslautern mit 2:7. Anna-Lena Bürckmann (mit 7:5, 3:6, 12:10) und Nadine Vandeweghe-Handel (4:6, 6:4, 11:9) gewannen ihre Einzel, Maelle Luginsland und Nelly Fasch verloren ihre im Matchtiebreak.