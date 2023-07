Landesweite Hitzewarnung für den Südwesten: Wetterexperten sagen für das Wochenende in Baden-Württemberg hohe Temperaturen voraus. Aber nicht nur vor der Wärme sollten sich die Menschen in Acht nehmen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke ist am Wochenende in Baden-Württemberg vielerorts Schwitzen angesagt. Mit bis zu 38 Grad könnte der Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres im Südwesten werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag könnten diese Temperaturen am Sonntag stellenweise in tieferen Lagen an Rhein, Neckar und der Tauber erreicht werden.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte angesichts der Vorhersagen vor den gesundheitlichen Risiken der Hitze gewarnt und zu Vorsichtsmaßnahmen geraten. «Der Südwesten wird Schwerpunkt der aktuellen Hitzewelle sein», sagte Lucha nach Ministeriumsangaben. Ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bestehe für Säuglinge und kleine Kinder, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie für ältere und pflegebedürftige Menschen.

Der DWD sprach für Samstag eine landesweite Hitzewarnung aus: Die Wetterexperten rechneten mit bis zu 36 Grad in den Niederungen um den Rhein, Neckar und die Tauber. Im Bergland in Oberschwaben und im Allgäu könnten die Temperaturen demnach bis zu 28 Grad erreichen. Am frühen Nachmittag könne die teils starke Wolkendecke im Süden dann auflockern und es komme gebietsweise zu einer hohen UV-Belastung. Im Bergland und auf der Schwäbischen Alb wurden für den Nachmittag und Abend Schauer und vereinzelt Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen erwartet.

Auch für den Sonntag warnten die Experten vor extremer Hitze am südlichen Oberrheingraben: Mit Temperaturen bis zu 30 Grad in den Bergen und bis zu 38 Grad in den Niederungen werde der Höhepunkt der aktuellen Hitzetage erreicht. Auch am Sonntag könne es zu einzelnen lokalen Schauern und Gewittern kommen.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen vereinzelt nicht unter zwanzig Grad. Sogenannte Tropennächte sind damit möglich. Die hohen Temperaturen sollen bis Dienstag anhalten.

Am gesamten Wochenende sollten sich die Menschen vor gesundheitsgefährdender UV-Strahlung in Acht nehmen. Denn der UV-Gefahrenindex des DWD zeige eine hohe bis sehr hohe gesundheitliche Gefährdung an. «Setzt man sich wiederholt ungeschützt oder zu lange der Sonne aus, sind die körpereigenen Reparaturmechanismen überfordert», warnte auch Lucha. Schatten, Sonnencreme und Sonnenbrille seien hier wichtige Schutzmaßnahmen.

