Wie fühlt sich Weihnachten 2020 an? Die Katholiken der Kirchengemeinde St. Georg in Hochstadt werden neben Corona vielleicht den warmen, volltönigen und vielstimmigen Wohlklang in Erinnerung behalten, der durch die Ohren direkt in die Herzen strömt. Die 255 Pfeifen der historischen Walcker-Orgel sind aufgebaut und werden gerade gestimmt.

„Endlich ist es so weit!“ frohlocken die Gemeindemitglieder der St. Georgspfarrei in Hochstadt. Nach 51 Jahren Orgelabstinenz hat ihr 271 Jahre altes Gotteshaus wieder eine Königin der