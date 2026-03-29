Polka-Rock’n’Roll aus „The Länd“ stand am Samstag auf dem Programmfahrplan des Alten Kaufhauses in Landau. Die Stuttgarter Band Hiss war da.

Eingefleischte Hiss-Fans wissen, was sie bei einem Konzert ihrer Helden erwartet – nicht nur hervorragende Musik, die in dieser Art in Deutschland wohl einzigartig ist, sondern auch viele bissige Kommentare von Bandleader und Namensgeber Stefan Hiss. Er, der die Selbstironie mit jeder Ansage auf die Spitze treibt, ließ sich auch diesmal nicht mit flotten Sprüchen lumpen.

Nachdem der Fünfer mit dem Opener „Überall daheim“ seine Philosophie vorgestellt hatte – unterwegs sein, überall spielen und sich eben überall daheim fühlen –, ging der Frontmann direkt dazu über, seine Gruppe und sich selbst zu loben. Hiss hatten es 1998 mit „Komm tanz mit mir“ auf Platz drei der ZDF-Hitparade geschafft und standen in einschlägigen Musik- und Jugendmagazinen. „Als ich vor ein paar Tagen beim Aufräumen auf so eine Zeitschrift gestoßen bin und ich Bilder von uns sah, fiel mir sofort auf, wie gut wir uns gehalten haben. Fast kein Unterschied zu damals zu erkennen, immer noch jugendlich frisch. Bravo, dachte ich, ein Hoch auf die Jungs und auf mich. Wenig später habe ich sogar gefunden, was ich eigentlich gesucht hatte: meine Brille.“ So ist er halt, der Stefan Hiss, immer ein wenig zynisch und stets darauf aus, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Und wenn er später im Text von „Schlecht“ behauptet: „Schwarz ist die Nacht und schwarz ist meine Seele“, nahm das niemand ganz ernst. Ob der Titel eines anderen Hiss-Werkes, „(Ich bin ein) Schöner Mann“, für bare Münze zu nehmen ist, lässt sich nur individuell entscheiden. Für die Behauptung, musikalisch möglichst breit aufgestellt zu sein und so viele Altersklassen wie möglich zu erreichen, war ihm aber volle Zustimmung sicher.

Eine Marktlücke entdeckt

Hiss haben mit ihrem Polka’n’Roll damals eine Marktlücke entdeckt, von der sie auch heute noch zehren. Allein schon die Zusammensetzung lässt aufhorchen. Stefan Hiss spielt Akkordeon und singt, Michael Roth ist ein Mundharmonikavirtuose par excellence, Volker Schuh, von Stefan gerne Jean-Jacques genannt, ist für den Bass zuständig, Bernd Öhlenschläger drischt die Felle am Schlagzeug, und Gitarrist Janni Petsos ist laut „Hissstory“ erst seit 2023 offizielles Bandmitglied.

Zusammen pflegen sie einen Stilmix, der sich aus Folk, World Music, Latin, Rock und Country zusammensetzt. „Die Geier warten schon“, ein Titel aus der neuen Langspielplatte, lebt von einer prägend von Petsos interpretierten Westerngitarre. Sie hat großen Anteil daran, dass der Frontmann das Lied als klassisches Abenteuerkopfkino anpreisen konnte. Großspurig erzählte er im Anschluss, Hiss wollten mit der Nummer beweisen, mehr zu sein als eine Unterhaltungskapelle. Sie seien durch die Hölle gegangen und hätten es trotzdem gepackt, zu überleben.

„Die Wüste hat uns geröstet“

Nur wer alle Höhen und Tiefen durchgemacht habe, sei in der Lage, Zeilen wie diese zu vertonen: „Wir ritten, wir schwammen und krochen und schleppten uns mit letzter Kraft durch so viele Tage und Wochen. Nicht alle haben es geschafft. Die Wüste hat uns geröstet, der Fluss hat uns beinah’ ertränkt. Weit und breit nichts, das uns tröstet, kein Lächeln, das man uns schenkt. Weit ist der Weg und karg ist der Lohn und die Geier warten schon.“ Ja, der Wilde Westen hat es Stefan Hiss und seinen Freunden angetan. Lieder wie „Ein Mann ist so gut wie sein Colt“ oder das Titelstück des neuen Albums „Für eine Handvoll Cent“ sprechen für sich. Trotzdem behauptet das Quintett, nur über Saufen und Sterben zu singen. Tatsächlich beschäftigt sich ihr Repertoire sehr häufig mit diesen Themen.

„Rum“ und „Friedhofspolka“

Als Beispiel seien nur die im Alten Kaufhaus zu hörenden Kompositionen „Rum“ und „Friedhofspolka“ genannt, bei der Stefan zu Recht glaubte, Tanzbewegungen im Publikum wahrgenommen zu haben. Schnell nutzten er und seine Kumpels die Gunst der Stunde und legten mit „Tanz“ und „(Ihr sollt saufen, ihr sollt singen) Tanzt an meinem Grab/Tora Bora“ erfolgreich nach. Dazu haute Stefan Hiss ein Solo auf dem Akkordeon – übrigens das Instrument des Jahres – raus, das Michael Roth dazu veranlasste, ihn als den „Hohepriester der Handharmonika“ vorzustellen. Hiss quittierte die Höflichkeit mit den Worten: „Danke, ohne Gottes Hilfe wäre das nicht möglich gewesen.“

Seine Zuhörer fühlten sich nicht nur dadurch köstlich unterhalten: Sie lachten, tanzten, feierten, wie es die ehrwürdigen Räumlichkeiten des Alten Kaufhauses sonst nur selten erlebt haben.