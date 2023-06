Mehr als 80 Hinweise hat es nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» zum Fund einer Frauenleiche vor 37 Jahren gegeben. Nicht einmal 24 Stunden nach der Sendung sind nach Angaben vom Donnerstag 84 Hinweise bei der Kriminalpolizei Heidelberg eingegangen. «Die 84 Hinweise sind schon eine hohe Zahl», sagte eine Sprecherin. «Die Hinweisabklärung ist in vollem Gange.»

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Spaziergänger hatten die tote Frau am 16. März 1986 in der Nähe eines Autobahnparkplatzes bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) entdeckt. Ihr Körper war stark verwest. Rechtsmedizinische Untersuchungen hatten ergeben, dass sie im Jahr zuvor Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Bis heute konnte die Frau nicht identifiziert werden.

Mehr als 20 Jahre später rekonstruierten Experten das Gesicht der Unbekannten. Außerdem analysierten sie Knochen, Zähne und Haare, um Hinweise zu ihrem Herkunftsort oder den Aufenthalten zu Lebzeiten zu erhalten. Den Erkenntnissen zufolge war die Frau eine zuletzt möglicherweise in Großbritannien lebende, etwa 27 bis 33 Jahre alte Europäerin.

Der Fall gehört zu der aktuellen Kampagne «Identify Me» des Bundeskriminalamtes (BKA). Dabei wird in Zusammenarbeit mit niederländischen und belgischen Behörden zu 22 Morden an unbekannten Frauen grenzüberschreitend gefahndet. Darunter sind sechs deutsche Fälle, die BKA-Angaben zufolge alle nach und nach in «Aktenzeichen XY... ungelöst» vorgestellt werden.

Pressemitteilung zu dem Cold Case

Pressemittilung Polizei vom 10. Mai

Link zum BKA-Video und allen sechs deutschen Fällen