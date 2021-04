Wenn das Wetter feucht-warm wird, sprießen Pilze. Wenn immer weniger Kicker im Dorf wohnen und Vereinen, wie jetzt in Corona-Zeiten, auch noch die Mittel ausgehen, schießen Fußball-Spielgemeinschaften aus dem Boden. Der Juni 2020 ist ein Phänomen.

Kommt „Kaps“ von Kappes (Kraut) und „Weyer“ von Weiler? Die Einwohner von Kapsweyer können darüber spekulieren. Hieß der Ort mal Cappsweyer, Kappsweyer oder Capsweiller? 1926 wurde die Victoria Kapsweyer gegründet. Dass Kapsweyer keine eigene Fußball-Mannschaft mehr stellen kann, diese Entwicklung ging schneller als die in der Ortschronik beschriebene. Der Verein taucht bis auf Weiteres nur noch in der Spielgemeinschaft der Orte Schweighofen, Kapsweyer, Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach auf. Den neuen Zusammenschluss hat jedenfalls keiner dementiert.

Älteren Fußballfans werden die Haare zu Berge stehen. So wie damals, als sie auf dem Betzenberg waren und namentlich kaum noch einen Spieler des 1. FC Kaiserslautern erkannten. Sie werden sich daran gewöhnen: Ach, der Stürmer kommt aus Schweigen? Der Innenverteidiger ist aus Oberotterbach? Sie werden sich die Spieler merken und im Idealfall nach einiger Zeit von „unserem Spieler“ reden. Den jungen Spieler selbst kümmert das weniger. Er ist froh, dass er in einer Mannschaft kicken kann, die es ohne den Zusammenschluss wahrscheinlich gar nicht geben würde.

Noch gibt es Sprachungeheuer

Die jüngste Meldung: Der VfL Hainfeld schließt sich der eingespielten SG Edesheim/Roschbach an. Ein Fusionsausschuss soll eine Zukunftsperspektive erarbeiten und sich mit der Entwicklung eines gemeinsamen Sportgeländes befassen. Dort könnte dann die SG Modenbachtal spielen. Im Allgemeinen tun sich Vereine noch schwer, ihr Dorf im Vereinsnamen nicht mehr zu finden. Das wird sich ändern, wenn die nächste Generation an Vorstandsmitgliedern dran ist und keiner Lust auf Sprachungeheuer hat.

Darum geht’s: Vereine bekommen Schwierigkeiten, eine Mannschaft zu stellen. Im ländlichen Raum ist das Problem riesig. Junge Spieler studieren und ziehen weg. Heftig erwischt hat es den SV Scheibenhardt. Gerade Meister geworden in der Corona-Krise, kündigten Trainer und Spieler Veränderungswünsche an, als ob es kein Morgen gäbe. Aus? Vorbei? Beinahe. Der SV Scheibenhardt geht in eine Spielgemeinschaft mit dem SV Hagenbach und bringt zehn Spieler ein.

Man kennt sich

Der nächste Schritt könnte sein: zusammenwachsen, einen Vorstand bilden. Südpfalz-Kreisvorsitzender Karl Schlimmer hat Erklärungen dafür, weshalb es mit den Dorfgrenzen und den Feindseligkeiten nicht mehr so ist wie vor 50 Jahren: Kinder aus verschiedenen Clubs wurden im Gymnasium Klassenkameraden. Und später trafen sie sich in der Stadt in Kneipen. Man kennt sich gegenseitig.

Bislang nur auf Kreisebene möglich

Verbände haben Bedingungen formuliert. Bei uns sind derartige Zusammenschlüsse nur auf Kreisebene möglich. Woanders müssen sie drei Jahren bestehen, ehe sie aufsteigen dürfen. In der A-Klasse Süd gab es in der Runde 2019/20 nominell eine Spielgemeinschaft, die SG Klingenmünster/Göcklingen. In der B-Klasse West gab es vier Spielgemeinschaften. Drei lagen auf den besten Plätzen.

Die Spielgemeinschaft SV Silz/TuS Waldhambach ist auch neu, im Nachwuchsbereich ist noch der SV Gossersweiler-Stein dabei. Auch im Frauenbereich gibt es Zusammenschlüsse: TSV Venningen/Fischlingen und SV Herta Kirrweiler, ASV Harthausen und SV Weingarten. Der VfL Hainfeld ließ seine Frauen zur SG Venningen ziehen, will sie aber jederzeit wieder aufnehmen – dann wohl in der SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld.