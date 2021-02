Noch beheimatet Bad Bergzabern den erfolgreichsten südpfälzischen Basketballverein. Abteilungsleiter Reiner Hechler will nicht schwarzmalen. Im Gespräch mit ihm wird klar, wie er heimlich leidet. Corona verschlimmert die Situation noch mal. Große Spielertalente finden sich keine im Verein, der sich auf etwas anderes freut.

Wie oft wird Reiner Hechler in diesen Tagen wohl an Basketball im Allgemeinen und beim TV Bad Bergzabern im Speziellen denken? Nicht allzu oft, sagt er. Der 70-Jährige, seit zig Jahren Abteilungsleiter, lässt sich auf eine Prognose ein: In zehn Jahren gebe es hier Basketball mit Sicherheit auch noch. „Auf diesem Niveau? Das weiß ich nicht.“

Sein Verein ist die große Nummer in der Südpfalz. Immer noch. Die Männer spielen in der 2. Regionalliga Südwest-Nord. Sie fahren nach Frankfurt, Koblenz, Mainz, Trier. Wenn sie spielen. Einmal standen sie in dieser Saison auf dem Platz, am 26. September in Bensheim. Der Restart ist für den 6./7. März angedacht. Hechler geht von der Woche nach Ostern im April aus. Die Frauen sind in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz. Der Verband fragte: „Wie sieht’s aus, wollt ihr noch?“ So schildert es Hechler, der mit 15 Jahren neben Fußball in Barbelroth mit Basketball angefangen hatte. „Und wie lange wollt ihr in dieser Runde noch?“ Bis 30. Juni geht das Sportjahr. Absteiger gibt es keine. Keiner wird bestraft, wenn er nicht mehr will. Hechler: „Die Damen haben gesagt, sie wollen nicht, sondern erst wieder im September.“ Erst zur nächsten Runde.

Weniger Mitglieder

Nicht oft an Basketball zu denken oder dies nur vorzugeben, ist vielleicht ein Selbstschutz. Hechler schätzt, dass der Turnverein wegen Corona und des Amateursportverbots zwischen 100 und 150 Mitglieder verloren hat. Die Leute überlegen es sich vor der nächsten Mitgliedsbeitragszahlung. Als Unterbau hat der TV Bad Bergzabern U18-, U16- (Mädchen), U14-, U12-, U10-Basketballer. Training mit noch Jüngeren sei mehr Bewegungstherapie.

Sie alle bräuchten eine Perspektive, sagt Hechler. Online-Angebote würden Jugendliche und Kinder vielleicht drei Monate annehmen. Dann verliere sich das. Bei den U18 seien zwei, drei, die Stammspieler gewesen seien, bei denen man zweifle, ob sie noch mal ins Training kommen werden. Hechler selbst weiß sich online zu beschäftigen: ein Sportbund-Seminar Sportrecht an diesem Abend, ein Basketball-Seminar, wie man Trainer halten kann, am nächsten.

Können Franzosen helfen?

Trainer der Männer ist Florian Hatt. Lange war Klaus Fremgen Trainer beim TVB. Hechler war sein Trauzeuge. Ihn hält er für den, der sein Nachfolger als Abteilungsleiter werden könnte. Doch der Lehrer hat auch berufliche Ambitionen.

Gedankenspiele sind erlaubt. Weil in der Jugend kaum einer ist, der Regionalliga-Klasse entwickeln könnte, schielt Hechler nach Frankreich: Gibt es in der Region Weißenburg/Seltz Spieler für den TVB? Wie sieht es mit Nachwuchs in Karlsruhe, in Speyer aus, der hier spielen könnte? Kann der TVB mit dem BBV Landau zusammengehen? Funktioniert es mit „Leihspielern“, mit guten Basketballern, die in Landau studieren?

Motivation von VG-Halle

In der aktuellen Mannschaft um Jeremy Black sind vier ältere Spieler, die der TVB braucht, die aber nicht besser werden. Die fünf, sechs Mann dahinter können sich allein nicht in der 2. Regionalliga halten. „Selbst können wir keine Regionalliga-Talente ziehen“, sagt Hechler.

Die in Bergzabern aufgewachsenen und höherklassig spielenden Aaron Schmitz und Nick Larsen kann er sich offenbar gut als Trainer beim TVB vorstellen, zumal sie Jugendliche neugierig machen könnten. Schließlich gibt es auch Erfolgreiches: Die VG-Halle ist saniert, Bergzaberns Basketballer müssen nicht mehr in die beengte Kreishalle ausweichen, die sie zuletzt gar nicht mehr nutzen konnten. Der nächste Sanierungsfall.