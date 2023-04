Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Junge hat Hilmar Kuntz in Hayna mit Heubällen Fußball gespielt. Später konnte er sich beim BSC Oppau mit Prämien sein erstes Auto kaufen. Der Stürmer erinnert sich an die deutsche Amateurmeisterschaft 1961 und an ein späteres Spiel gegen Lautern. Gegen Weltmeister Werner Liebrich habe er nichts ausrichten können.

Hilmar Kuntz, Jahrgang 1935, war einer der besten südpfälzischen Fußballer nach dem Zweiten Weltkrieg. Aufgewachsen ist er mit seinen beiden Brüdern in Hayna.