Besser hätte die Bundesliga-Premiere für den neuen SC-Trainer Julian Schuster kaum laufen können. Der Sieg gegen Stuttgart gebe ein gutes Gefühl, meint der Streich-Nachfolger.

Freiburg (dpa) - Julian Schuster war nach seiner geglückten Premiere als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga hochzufrieden. «Wir sind natürlich sehr glücklich über diesen Sieg», sagte der neue Coach des SC Freiburg nach dem verdienten 3:1 (1:1) im Landesduell mit dem VfB Stuttgart.

Schuster hatte im Sommer die Nachfolge des langjährigen Freiburger Erfolgstrainers Christian Streich angetreten. Eine Woche nach dem 4:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde beim VfL Osnabrück legten die Badener gegen den Vizemeister auch in der Liga einen überzeugenden Start hin.

«Natürlich hilft es uns, dass wir auch darin bestätigt werden, was wir über sieben Wochen versucht haben, in die Mannschaft reinzubekommen», sagte der 39-Jährige über sich und sein Trainerteam. Der Erfolg im Landesduell gebe auch seinen Spielern «ein gutes Gefühl», so Schuster weiter.

Lukas Kübler per Doppelpack in der 27. und 61. Minute sowie Ritsu Doan (54.) hatten nach der frühen Stuttgarter Führung durch Ermedin Demirovic (2.) für den SC getroffen. Am kommenden Wochenende ist Freiburg beim FC Bayern München zu Gast.