Sonne satt in Baden-Württemberg: Am Wochenende können die Temperaturen auf bis zu 25 Grad klettern. Doch nachts droht Frost in Bodennähe. Was Outdoor-Fans beachten sollten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen viel draußen vorhat, dürfte gute Karten haben: Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) setzt sich sonniges, trockenes Wetter durch - bei tagsüber deutlich ansteigenden Temperaturen.

Sonne satt - aber in höheren Lagen teils stürmisch

Heute soll es der Prognose zufolge sonnig und meist wolkenlos werden. Die Temperaturen dürften bis auf 17 Grad im Bergland und bis 23 Grad am Rhein steigen. Dazu wehe schwacher Wind aus nördlicher Richtung, der zeitweise böig auffrischen könne. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien bis Mittag sogar starke bis stürmische Böen aus Nordost möglich, hieß es.

Klare Nächte mit Frostgefahr

In der Nacht zum Freitag bleibt es laut DWD klar und trocken. Die Tiefstwerte lägen zwischen plus 5 und minus 2 Grad, bodennah gebe es demnach häufig leichten Frost. Auch in der Nacht zum Samstag werde es meist klar, bei ähnlichen Temperaturen - und verbreitet Frost in Bodennähe.

Freundlicher Freitag mit Schleierwolken

Am Freitag selbst dürfte es weiterhin sonnig und trocken sein, abgesehen von etwas Schleierbewölkung und wenigen Quellwolken. In hohen Lagen seien Höchstwerte um 18 Grad zu erwarten, in den Niederungen 20 bis 24 Grad. Der Wind bleibe schwach und könne zeitweise frische Böen bringen.

Meist wolkenlos Richtung Wochenende

Am Samstag soll erneut viel Sonne dominieren. Meist bleibe es wolkenlos, sagte der DWD voraus. Auf der Albhochfläche könnten etwa 18 Grad erreicht werden. Sonst liegen die Höchstwerte nach DWD-Angaben voraussichtlich zwischen 20 und 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibe es klar oder höchstens leicht bewölkt, bei Tiefstwerten zwischen 6 und 0 Grad - oft mit Frost in Bodennähe.