„Close – but no banana“ (etwa: knapp daneben ist auch vorbei) ist ein Kunstprojekt überschrieben, das sich mit der fehlenden Kenntnis vieler Menschen über das heutige jüdische Lebens in unserer Gesellschaft auseinander setzen will. Das Thema wird ab 1. Juli bis Dezember mit unterschiedlichen Aktivitäten und Performance-Auftritten schwerpunktmäßig öffentlich umgesetzt. Als Erstes werden Plakate in der ganzen Stadt auftauchen.

Die Künstlerinnen Vérok Gnos, Elke Hennen, Jutta Hieret, Iris Kamlah und Gloria Keller wollen Einblicke in recht unterschiedliche jüdische Lebensentwürfe in Karlsruhe vermitteln. Nach ihrer Einschätzung haben Erörterungen in den eigenen Freundeskreisen gezeigt, dass im Zusammenleben mit jüdischen Mitbürgern noch längst nicht „alles banana“ sei. Ob säkular, orthodox, traditionell oder liberal – die junge Generation steht stellvertretend für eine Vielfalt gelebter Lebensentwürfe. Die Botschaft der Aktion lautet hier: Ich bin so viel mehr als meine Religion.

Veranstalter ist die Künstlerinnengemeinschaft Gedok Karlsruhe mit Unterstützung der Stadt und des Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg.

Info

Infos unter Telefon 0721 374137 und im Netz unter www.gedok-karlsruhe.de