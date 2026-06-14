Beim Entladen von Heuballen wird ein 89-Jähriger von zwei Rundballen getroffen. Ein Hubschrauber bringt ihn schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ottersweier (dpa/lsw) - Beim Entladen von Heuballen ist ein Mann in Ottersweier (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der 89-Jährige am Samstagmittag hinter einem Anhänger, als sich zwei Rundballen lösten und auf ihn herabfielen. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Senior in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Arbeitsunfalls aufgenommen.