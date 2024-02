Noch nie stand Janina Hettich-Walz auf dem Podest. Bei ihrer Premiere ist es gleich WM-Silber. Und der Erfolg raubt ihr den Schlaf.

Nove Mesto (dpa) - In der Nacht nach dem größten Erfolg ihrer Karriere konnte Janina Hettich-Walz kaum schlafen. «Die Nacht war sehr unruhig und ich war öfter mal wach. Ich bin nicht richtig zur Ruhe gekommen, weil ich so aufgeregt war und es immer noch nicht glauben konnte», sagte die 27 Jahre alte Biathletin nach dem Gewinn von WM-Silber im Einzel.

Ihr Telefon sei förmlich explodiert, erzählte sie am Mittwoch. Am Ruhetag für die Damen wolle sie sich die Zeit nehmen, «in Ruhe alle Nachrichten zu beantworten. Dann gehe ich noch spazieren, zur Physio».

Mit null Fehlern hatte sie sich am Dienstag nur der Italienerin Lisa Vittozzi geschlagen geben müssen und stand das erste Mal in ihrer Laufbahn überhaupt auf dem Podium. Sie habe sich einen Karrieretraum erfüllt, «wo ich nie wusste, ob ich den mal erreiche».

Einen Tag danach werde ihr der Erfolg langsam immer bewusster, richtig in Worte könne sie es aber immer noch nicht fassen. Die erste Medaille in Nove Mesto fürs deutsche Team sei immens wichtig. Am Ende wäre es ihr sogar egal gewesen, ob sie oder eine ihrer Teamkolleginnen diese holt. Und man habe nun den Kritikern gezeigt, «dass mit uns zu rechnen ist».

