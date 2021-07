Bei den deutschen Meisterschaften der Organisation AJA in Lindlar bei Köln holte der Herxheimer Stefan Eichenlaub in der „Großen Tour“ den Titel, seine Frau Gabriele Eichenlaub sicherte sich in der „Kleinen Tour“ den dritten Platz.

AJA steht für Association of Jumping riding Ambassadors und ist die internationale Vereinigung für Springreiter ab 45 Jahren. Stefan Eichenlaub, Jahrgang 1972, war bereits im vergangenen Jahr Deutscher Meister. Die Titelverteidigung gelang, obwohl er nicht auf seinem Pferd unterwegs war. Sein achtjähriger Zweibrücker Cathanie hatte sich vor vier Wochen verletzt. Eine Freundin der Familie half mit dem 13-jährigen Nightlife aus.

Eichenlaubs reisten mit dem Wohnmobil an. Neben den Pferden waren die sieben und zwei Jahre alten Söhne sowie der Opa dabei. Der passte während des Wettkampfs auf die Kinder auf.

„Kein so gutes Gefühl“

„Wir hatten am ersten Tag nach dem Einspringen gar kein so gutes Gefühl, weil wir beide Fehler gemacht haben“, erzählt Gabriele Eichenlaub. Der Wettkampf ging drei Tage. An den beiden letzten Tagen wurde es anspruchsvoller von der Kursführung und den Hindernissen. Mit den Ansprüchen steigerte sich auch Stefan Eichenlaub. Nach einem elften Platz sicherte er sich an den Folgetagen jeweils souverän den Tagessieg. Beim abschließenden Stechen blitzte und donnerte es.

Von Emotionen überwältigt

Bei der „Kleinen Tour“ sind die Sprünge etwas niedriger. Gabriele Eichenlaub, Jahrgang 1975, lieferte sich mit zwei Konkurrentinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, zum vierten Platz war der Abstand bereits riesig. Obwohl sie den zweiten Rang knapp verfehlte, war sie glücklich: „Ich war völlig überwältigt von meinen Emotionen. Schließlich war es erst mein drittes Turnier in diesem Jahr.“

Ihr vierbeiniger Partner heißt Patmos, ein 14-jähriges Deutsches Reitpferd mit Araberblut im Stammbaum. Sie entdeckte ihre Liebe zu den Vierbeinern mit neun Jahren. Ihr Mann wurde hineingeboren. Seine Familie hat schon immer Pferde. „Stefan saß schon mit fünf Jahren beim Faschingsumzug auf einem Pony, obwohl er das noch gar nicht wollte“, erzählt seine Frau. Der gelernte Gärtnermeister nahm als Jugendlicher an den deutschen Meisterschaften teil. Im Reitstall lernte er seine Frau kennen, sie war 15.

Europameisterschaften in Le Mans

Das Paar betreibt seit über 20 Jahren die Reitanlage „Eichenhof“ in Herxheim. Dort stehen neben rund 30 Pensionspferden das familieneigene Pony Yoshi und Zapadeus, der sein Rentnerdasein genießt. Auf dem Hof betreibt die promovierte Veterinärin eine Tierarztpraxis für Kleintiere. Seit wenigen Wochen stehen zwei weitere Ponys für Kinder auf dem Hof.

Die Eichenlaubs haben das nächste sportliche Ziel vor Augen: Sie haben sich für die Europameisterschaften vom 28. Juli bis 1. August im französischen Le Mans qualifiziert.