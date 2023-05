Wegen erhöhter Gehalte von Tropanalkaloiden ruft der Hersteller borchers fine food GmbH aus Oyten in Niedersachsen Chargen von Teffmehl zurück. Von dem Verzehr des Mehls werde dringend abgeraten, teilte das Unternehmen in einem Produktrückruf mit, der am Donnerstag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht wurde. Betroffen sind demnach die Chargennummern mit den Haltbarkeitsdaten 22000908 (MHD 25.07.2023), 22000774 (MHD 30.07.2023), 23000083 (MHD 18.09.2023) und 23000151 (MHD 27.10.2023).

Oyten (dpa) - Das Mehl war laut dem Portal in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein im Handel. Tropanalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe bestimmter Pflanzen wie Bilsenkraut, Stechapfel und Tollkirsche. Sie können zu vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen führen.

Mitteilung auf lebensmittelwarnung.de

Produktrückruf